Concejo municipal de José Tadeo Monagas participo en consulta de ley promovida por el CLEBG

Por: Román Padrón.
Prensa
Concejo Municipal.
Conscientes de la responsabilidad de coadyuvar en el éxito de las políticas
públicas adelantadas por el gobierno nacional de la Presidenta (e) Delcy
Rodríguez, en el estado Bolivariano de Guárico por el gobernador Donald Donaire y
en el municipio José Tadeo Monagas por el alcalde Pedro Ramón Solórzano Jerez,
una comisión del ente legislativo municipal participo en La consulta pública de la Ley de Condecoración Orden al Mérito Deportivo en el estado
Guárico, que se llevó a cabo el pasado día 23 de febrero de 2026, en la cancha de usos múltiples del sector Los
Guires de esta ciudad de Altagracia de Orituco..
La comisión estuvo encabezada por el concejal presidente, Lic. Luis del
Corral, los también ediles: Susana Sayech, Lisdet Sierra, Tirso Alvares, José
Arias, Demetrio Flores y el acompañamiento de varios diligentes funcionarios
adscritos al parlamento local. Cabe destacar que el presídium de la jornada estuvo encabezado por la legisladora Tania Altuve,
en representación del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Guárico
(CLEBG), por Luis del Corral, presidente
de la Cámara Municipal; Luis Fernández, en representación del alcalde Pedro
Solórzano; Douglas Peña, comisionado de Deporte del IRDEG para el eje
Guaribe-Monagas; y Ángel Arias, presidente del Instituto Autónomo Municipal del
Deporte.
La amplia participación en esta consulta, garantiza un instrumento
legal inclusivo para reconocer los grandes meritos de nuestros atletas y con
ello la exaltación del gentilicio guariqueño. En la consulta también destacaron
representantes de clubes deportivos, escuelas, Ligas, entrenadores, promotores
y atletas de las diversas disciplinas deportivas.