sábado, 28 de febrero de 2026

En Altagracia de Orituco. Se realizo conversatorio con el diputado AN Fernando Soto Rojas

Por Román Padrón.

Prensa Concejo Municipal.

 

En lo que significo otro cálido reencuentro con sus coterráneos gracitanos y hermanos combatientes por la Revolución  Bolivariana, el diputado AN Fernando Soto Rojas, participo en un conversatorio  durante el cual, comento sobre la coyuntura política actual de Venezuela, pero también un recorrido por la historia desde la llegada de los españoles, los sucesos de nuestra independencia y la consolidación de la Gran Colombia, hasta la llegada de la figura histórica de Hugo Chávez a la política venezolana. El recordado combatiente y comandante guerrillero                              resalto para su atenta audiencia sobre los diversos acontecimientos  que ha vivido el país durante las últimas 5 décadas, haciendo énfasis en la decadencia del imperio norteamericano y la reciente agresión de EEUU a Venezuela con el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores.

La importante actividad que se cumplió el pasado día viernes en uno de los espacios de la Alcaldía orituqueña, conto con la presencia del alcalde  abogado Pedro Ramón Solórzano Jerez, Lic. Luis del Corral, presidente del concejo municipal, Dr. Carlos López Garcés, Cronista oficial del Municipio José Tadeo Monagas; Coronel Darling Fabián Matos C.; Prof. Luis Fernández, Director General de la alcaldía, directores del despacho, concejales, representantes de los CLAP, UBCH, docentes, entre otros.

Luego de la aplaudida participación del diputado Soto Rojas, el alcalde Pedro Ramón Solórzano complemento con importantes reflexiones y reconocimiento a la magistral intervención del invitado, resaltando la importancia de encuentros como el realizado este día, porque “estimulan a actuar con alto sentido de unidad, Con claridad política ante la situación actual. Ayudan a ampliar la comprensión histórica para uno saber de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos”.

Conversatorio con el diputado Fernando Soto Rojas

El alcalde Pedro Ramon Solorzano, durante su intervención

Presidium de la actividad

Aspecto de la asistencia


