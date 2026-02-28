En Altagracia de Orituco. Se realizo conversatorio con el diputado AN Fernando Soto Rojas

Por Román Padrón.
Prensa Concejo Municipal.
En
lo que significo otro cálido reencuentro con sus coterráneos gracitanos y
hermanos combatientes por la Revolución Bolivariana, el diputado AN Fernando Soto
Rojas, participo en un conversatorio
durante el cual, comento sobre la coyuntura política actual de Venezuela,
pero también un recorrido por la historia desde la llegada de los españoles,
los sucesos de nuestra independencia y la consolidación de la Gran Colombia,
hasta la llegada de la figura histórica de Hugo Chávez a la política
venezolana. El recordado combatiente y comandante guerrillero resalto para su atenta
audiencia sobre los diversos acontecimientos que ha vivido el país durante las últimas 5
décadas, haciendo énfasis en la decadencia del imperio norteamericano y la
reciente agresión de EEUU a Venezuela con el secuestro del Presidente
Constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa, la primera combatiente Cilia
Flores.
La importante actividad que se cumplió el pasado día viernes en uno de los espacios de la Alcaldía orituqueña, conto con la presencia del alcalde abogado Pedro Ramón Solórzano Jerez, Lic. Luis del Corral, presidente del concejo municipal, Dr. Carlos López Garcés, Cronista oficial del Municipio José Tadeo Monagas; Coronel Darling Fabián Matos C.; Prof. Luis Fernández, Director General de la alcaldía, directores del despacho, concejales, representantes de los CLAP, UBCH, docentes, entre otros.
Luego
de la aplaudida participación del diputado Soto Rojas, el alcalde Pedro Ramón Solórzano
complemento con importantes reflexiones y reconocimiento a la magistral
intervención del invitado, resaltando la importancia de encuentros como el realizado
este día, porque “estimulan a actuar con alto sentido de unidad, Con claridad
política ante la situación actual. Ayudan a ampliar la comprensión histórica
para uno saber de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos”.