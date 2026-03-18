En Altagracia de Orituco: Merecido homenaje a los médicos de la Patria

Por: Román Padrón.
Prensa concejo municipal.
Con motivo de la celebración del Día del medico el pasado día 10 del
corriente mes, este martes 17 de marzo la municipalidad del Orituco, realizó una Sesión Especial para reconocer la invaluable
labor de los profesionales de la salud, que día a día dedican su vocación al
cuidado y bienestar de la población orituquense. El acto protocolar que se
realizo en uno de los espacios del conocido Hotel Campanario de la ciudad de
Altagracia de Orituco, conto con el quórum integrado por los concejales: Luis
del Corral. Presidente; el vicepresidente Julio Silvera, los también ediles: Tirso Alvares, Susana Sayeth, Demetrio Flores, Yaruma Mendoza, José Arias,
Virginia Lisdeth sierra y la Secretaria Municipal Prof. Reina Sifontes. El
presídium también conto con la presencia
de la Dra. Elsy Rodríguez, primera dama municipal en representación del
burgomaestre Pedro Ramón Solórzano Jerez, quien estaba fuera de la ciudad atendiendo
asuntos también inherentes a su cargo.
En el
auditorio del acto solemne de este dia igualmente estaban presente destacados médicos de trayectoria, jóvenes que están
iniciando su transitar por el ejercicio profesional y estudiantes de medicina
de la UNERG-Altagracia de Orituco, todos compartiendo un acto protocolar con el
que la municipalidad del Orituco honra la vocación y la dedicación de sus médicos al servicio de la
salud pública y privada en esta jurisdicción municipal guariqueña.
Con la bendición del acto a cargo
del presbítero Luis Márquez, párroco de San José Obrero y la presentación de
una muestra cultural de la agrupación
Danzas Venezuela Viva, se dio inicio a la sesión especial con palabras
del Lic. Luis del Corral, presidente del legislativo local, las que inicio
dando la bienvenida a los presentes y entre otras cosas hablo de positivas
experiencias familiares con médicos y especialistas de la localidad, para desde
allí reflexionar sobre el valioso y dignificante trabajo del médico. Dijo
sentir gran admiración por el trabajo que hacen todos por la salud de la gente.
La Secretaria municipal, Profesora Reina Sifontes dio lectura a la síntesis
curricular del orador de orden designado para el merecido reconocimiento a los
galenos orituqueños, correspondiendo el honor al Dr. Delio Suarez, respetado
médico pediatra de meritoria actuación filantrópica en la localidad gracitana.
Desde el podio de oradores, el doctor Delio Suarez resalto aspectos
relevantes de la vida del insigne medico y científico Dr. José María Vargas, símbolo de
excelencia y ética, cuyo natalicio se
celebro el pasado 10 de marzo, fecha celebrativa del Día del Medico venezolano.
La vida de Santo del Dr. José Gregorio Hernández fue también referente en su
discurso. Destaco que la medicina debe ser un sacerdocio nunca una mercancía.
Al respecto mas adelante el galeno dijo: “…La medicina es la carrera a la que
llegamos para salvar vidas, no para explotar necesidades”.
El orador de orden hizo un recuento sobre la evolución de la medicina en
Altagracia de Orituco, para luego fustigar duramente lo que denomino
mercantilización del dolor. “Son prácticas que carcomen la dignidad de nuestras
batas blancas”. A los jóvenes estudiantes de medicina aconsejo que nunca
permitan que alguna crisis les robe la dignidad. La medicina es en esencia
empática”.
La Dra. Elsy Rodríguez, primera dama municipal, saludo a sus colegas en nombre
de su esposo, alcalde abogado Pedro Solórzano, Resalto el loable trabajo que día a día cumple el
personal de la salud. Destaco lo prioritario que es la salud para la actual
gestión municipal. Como médico dijo “Somos
privilegiados, porque creo que dios puso un don en cada uno de nosotros para
salvar vidas”.
En el marco del acto protocolar, el Dr. Delio Suarez recibió placa de
reconocimiento de la municipalidad por su brillante desempeño profesional y
como orador de orden en la recordada ocasión. También a un gran número de
médicos y especialistas el gobierno municipal les otorgo reconocimientos Por su
dedicación al servicio de la salud pública y privada en los diversos centros
asistenciales del municipio José Tadeo Monagas. Para cerrar
con broche de oro, el maestro de ceremonia, Aníbal Efraín Mejía, hizo la presentación del Prof. Manuel Ávila
quien deleito a la audiencia con hermoso concierto con su saxo.