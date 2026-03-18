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miércoles, 18 de marzo de 2026

En Altagracia de Orituco: Merecido homenaje a los médicos de la Patria

 Por: Román Padrón.

Prensa concejo municipal.

 

Con motivo de la celebración del Día del medico el pasado día 10 del corriente mes, este martes 17 de marzo la municipalidad del Orituco, realizó una Sesión Especial para reconocer la invaluable labor de los profesionales de la salud, que día a día dedican su vocación al cuidado y bienestar de la población orituquense. El acto protocolar que se realizo en uno de los espacios del conocido Hotel Campanario de la ciudad de Altagracia de Orituco, conto con el quórum integrado por los concejales: Luis del Corral.  Presidente; el vicepresidente Julio Silvera, los también ediles: Tirso Alvares, Susana Sayeth, Demetrio Flores, Yaruma Mendoza, José Arias, Virginia Lisdeth sierra y la Secretaria Municipal Prof. Reina Sifontes. El presídium también conto con la presencia  de la Dra. Elsy Rodríguez, primera dama municipal en representación del burgomaestre Pedro Ramón Solórzano Jerez, quien estaba fuera de la ciudad atendiendo asuntos también  inherentes a su cargo.

En el auditorio del acto solemne de este dia igualmente estaban presente destacados médicos de trayectoria, jóvenes que están iniciando su transitar por el ejercicio profesional y estudiantes de medicina de la UNERG-Altagracia de Orituco, todos compartiendo un acto protocolar con el que la municipalidad del Orituco honra la vocación y la  dedicación de sus médicos al servicio de la salud pública y privada en esta jurisdicción municipal guariqueña.

 Con la bendición del acto a cargo del presbítero Luis Márquez, párroco de San José Obrero y la presentación de una muestra cultural de la agrupación   Danzas Venezuela Viva, se dio inicio a la sesión especial con palabras del Lic. Luis del Corral, presidente del legislativo local, las que inicio dando la bienvenida a los presentes y entre otras cosas hablo de positivas experiencias familiares con médicos y especialistas de la localidad, para desde allí reflexionar sobre el valioso y dignificante trabajo del médico. Dijo sentir gran admiración por el trabajo que hacen todos por la salud de la gente.

La Secretaria municipal, Profesora Reina Sifontes dio lectura a la síntesis curricular del orador de orden designado para el merecido reconocimiento a los galenos orituqueños, correspondiendo el honor al Dr. Delio Suarez, respetado médico pediatra de meritoria actuación filantrópica en la localidad gracitana.

Desde el podio de oradores, el doctor Delio Suarez resalto aspectos relevantes de la vida del insigne medico y científico     Dr. José María Vargas, símbolo de excelencia y ética,  cuyo natalicio se celebro el pasado 10 de marzo, fecha celebrativa del Día del Medico venezolano. La vida de Santo del Dr. José Gregorio Hernández fue también referente en su discurso. Destaco que la medicina debe ser un sacerdocio nunca una mercancía. Al respecto mas adelante el galeno dijo: “…La medicina es la carrera a la que llegamos para salvar vidas, no para explotar necesidades”.

El orador de orden hizo un recuento sobre la evolución de la medicina en Altagracia de Orituco, para luego fustigar duramente lo que denomino mercantilización del dolor. “Son prácticas que carcomen la dignidad de nuestras batas blancas”. A los jóvenes estudiantes de medicina aconsejo que nunca permitan que alguna crisis les robe la dignidad. La medicina es en esencia empática”.

La Dra. Elsy Rodríguez, primera dama municipal, saludo a sus colegas en nombre de su esposo, alcalde abogado Pedro Solórzano, Resalto el  loable trabajo que día a día cumple el personal de la salud. Destaco lo prioritario que es la salud para la actual gestión municipal. Como  médico dijo “Somos privilegiados, porque creo que dios puso un don en cada uno de nosotros para salvar vidas”.

En el marco del acto protocolar, el Dr. Delio Suarez recibió placa de reconocimiento de la municipalidad por su brillante desempeño profesional y como orador de orden en la recordada ocasión. También a un gran número de médicos y especialistas el gobierno municipal les otorgo reconocimientos Por su dedicación al servicio de la salud pública y privada en los diversos centros asistenciales del municipio José Tadeo Monagas.  Para cerrar con broche de oro, el maestro de ceremonia, Aníbal Efraín Mejía,  hizo la presentación del Prof. Manuel Ávila quien deleito a la audiencia con hermoso concierto con su saxo.


El Dr. Delio Suarez recibió placa de reconocimiento de la municipalidad por su brillante desempeño profesional y como orador de orden

El presidente de la cámara municipal Luis del Corral da inicio a la sesión

Dr. Delio Suarez orador de orden

La Dra. Elsy Rodríguez, primera dama municipal, saludo a sus colegas

El presbítero Luis Márquez, dio la bendición al acto

La junta directiva del concejo con la primera dama, Dra. Elsy Rodríguez

Plenaria de la sesión

La Prof. Reina Sifontes, secretaria municipal dio lectura al curriculum vitae del orador de orden

Médicos y especialistas se hicieron presentes

Estudiantes y docentes de medicina presentes en el acto

El Prof. Manuel Ávila deleito a la audiencia con hermoso concierto de saxo

Muestra cultural de Danzas Venezuela Viva




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