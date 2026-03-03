PUBLICIDAD

En Altagracia de Orituco: se realizo sesión solemne por los 332 años de la fundación de la Ciudad

 Por Román Padrón

Prensa concejo municipal.

Este domingo 1 de marzo la municipalidad de Orituco, la alcaldía gerenciada por el alcalde Dr. Pedro Ramón Solórzano Jerez y el concejo municipal presidido por el Lic. Luis del Corral, en conjunto con las diversas instituciones de gobierno y poder popular, organizo una serie de actos protocolares y eventos deportivos para exaltar el gentilicio orituquense, en ocasión de los 332 años de la fundación de la ciudad de Altagracia de Orituco.  En horas de la tarde de este día se realizo la sesión solemne de la ilustre cámara municipal,  acto central previsto en la emotiva y alegre programación aniversaria.

El acto protocolar que se cumplió en los espacios de la plaza Bolívar de la ciudad, conto con el quórum  integrado por el concejal presidente Luis del Corral, el vicepresidente Julio Silvera, los también ediles: Demetrio Flores, Yaruma Mendoza, José Arias, Virginia Lisdeth sierra, Tirso Álvarez  y la Secretaria Municipal Prof. Reina Sifontes. El presídium también conto con la presencia del alcalde Dr. Pedro Ramón Solórzano, quien estuvo  acompañado por la primera combatiente municipal Dra. Elsy Rodríguez.  Igualmente estuvieron presente los diputados AN: Fernando Soto Rojas, Ramón Magallanes y Merlyn Coronil, invitados especiales a los actos de este día y los concejales suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Enyelber Zambrano, Fernando Saldivia, Katiuska Pérez y Yesiyelena Tavera.  Este encuentro de gracitanidad fue engalanado por una genuina representación de la belleza del Orituco con la presencia de las señoritas:  Antonella Gómez, Novia de Altagracia 2026; Valeria Mora, Reina del Deporte y la cultura; Daniela Beomont, Reina del Turismo y Soreagnis Colmenares, Reina del Carnaval 2026.  La masiva asistencia de docentes, estudiantes, representantes de los cuerpos de seguridad, cultores  y ciudadanos de los diferentes sectores fue testimonio de apego y sentido de pertenencia por la tierra que nos vio nacer y a otros que llegados desde otras latitudes del mundo dio cobijo y hospitalidad.

Luego de aplaudida muestra cultural a cargo del grupo de danzas Talento KN y la  presentación del Sistema de Orquestas “Rafael Magdaleno Infante”, correspondió al concejal presidente Lic Luis del Corral dar apertura a la sesión,  palabras que dieron paso a la lectura de la síntesis curricular de la oradora de orden designada para el importante acto, Magister María Ortuño, a cargo de la Prof. Reina Sifontes, Secretaria Municipal.  Desde el podio de oradores la destacada docente gracitana expreso su sentir revolucionario frente a la situación de agresión contra la Patria por parte del imperio norteamericano. Sobre este nuevo aniversario de la ciudad dijo sentirse orgullosa de su gracitanidad. Orgullosa de esta tierra cuna de hombres y mujeres de grandes aportes por la libertad, las letras y el progreso de la Patria.

Por su Parte el diputado Fernando Soto Rojas, invitado por el alcalde Pedro Ramón Solórzano al podio de oradores,  pronuncio  palabras de estimulo a la lucha por el socialismo Bolivariano. Dijo que a la generación del presente le toca derrotar al imperio norteamericano como ayer se derroto al imperio español. Luego de los aplausos de la concurrencia al diputado Soto Rojas, hijo de esta tierra orituquense, la magister María Ortuño, recibió Placa de Reconocimiento como oradora de orden de la sesión solemne de este día, acto protocolar que fue conducido por el Maestro de Ceremonia Lic. Aníbal Efraín Mejía.


