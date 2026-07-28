En la Casa Canaria de Altagracia de Orituco: Misa por el descanso eterno de víctimas del terremoto de la Guaira

Por: Román Padrón
A un mes del doble terremoto que sacudió a La Guaira,
caracas y otras ciudades de Venezuela, La comunidad canaria asentada en
Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas del estado bolivariano de
Guárico, se unió en oración con una santa misa este sábado 25 de julio por el
descanso eterno de la Sra. Isabel Jara Noda, Quien era la delegada del gobierno
canario en Venezuela y presidenta del CRE en este país, de la señora Olga Morales,
quien era la coordinadora del centro de Día Lourdes de Bienes de la ciudad de La Guaira, distinguidas damas canarias que
perdieron la vida trágicamente durante el doblete terremoto del pasado 24 de junio.
El acto litúrgico
fue una oración por todas las víctimas, por la sanación de los heridos y el
consuelo de todas las familias afectadas por esta tragedia. La santa eucaristía
se llevo a cabo en la capilla Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla
de la palma, ubicada en la sede de la casa canaria orituqueña y fue oficiada el
presbítero Luis Márquez, cura párroco de san José Obrero, parroquia eclesiástica
ubicada al sur de esta ciudad.
Al acto litúrgico
asistieron los directivos de la casa canaria de Altagracia de Orituco,
encabezados por la Ing. Teresa Rodríguez Castro, presidenta de la institución y
consejera del CRE Venezuela, del que era presidenta reelecta recientemente la
Sra. Isabel chabela jara Noda, estuvo la Sra. Maynelys Yánez, vicepresidenta y
coordinadora del centro de Día nuestra Señora de Altagracia, el directivo
Carlos Rodríguez, socios, trabajadoras y beneficiarios del Centro de Día Nuestra
Señora de Altagracia.
Durante la homilía
de esta santa misa, el padre Luis Márquez
exalto los aportes
hechos a la comunidad canaria por estas
damas fallecidas en el terremoto de La Guaira. El párroco de San José Obrero
resalto el legado social que dejan a las
nuevas generaciones Isabel Chávela Jara Noda
y Olga Morales, el ejemplo de la inquebrantable vocación de servicio y
el vacío que dejan con su partida en medio del dolor que embarga toda la
comunidad canaria en Venezuela.