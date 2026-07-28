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martes, 28 de julio de 2026

En la Casa Canaria de Altagracia de Orituco: Misa por el descanso eterno de víctimas del terremoto de la Guaira


Entre las fatales victimas estuvo la Sra. Isabel Jara Noda, Delegada del gobierno 
canario en Venezuela y Sra. Olga Morales, Coordinadora del Centro de Día Lourdes  
de Bienes de la Guaira

Por: Román Padrón

 

A un mes del doble terremoto que sacudió a   La Guaira, caracas y otras ciudades de Venezuela, La comunidad canaria asentada en Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas del estado bolivariano de Guárico, se unió en oración con una santa misa este sábado 25 de julio por el descanso eterno de la Sra. Isabel Jara Noda, Quien era la delegada del gobierno canario en Venezuela y presidenta del CRE en este país, de la señora Olga Morales, quien era la coordinadora del centro  de Día Lourdes de Bienes de la ciudad de La Guaira, distinguidas damas canarias que perdieron la vida trágicamente durante el doblete terremoto  del pasado 24 de junio.

 El acto litúrgico fue una oración por todas las víctimas, por la sanación de los heridos y el consuelo de todas las familias afectadas por esta tragedia. La santa eucaristía se llevo a cabo en la capilla Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla de la palma, ubicada en la sede de la casa canaria orituqueña y fue oficiada el presbítero Luis Márquez, cura párroco de san José Obrero, parroquia eclesiástica ubicada al sur de esta ciudad.

 Al acto litúrgico asistieron los directivos de la casa canaria de Altagracia de Orituco, encabezados por la Ing. Teresa Rodríguez Castro, presidenta de la institución y consejera del CRE Venezuela, del que era presidenta reelecta recientemente la Sra. Isabel chabela jara Noda, estuvo la Sra. Maynelys Yánez, vicepresidenta y coordinadora del centro de Día nuestra Señora de Altagracia, el directivo Carlos Rodríguez, socios, trabajadoras y beneficiarios del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia.  

Durante la  homilía de esta santa misa, el  padre Luis Márquez  exalto los aportes hechos  a la comunidad canaria por estas damas fallecidas en el terremoto de La Guaira. El párroco de San José Obrero resalto el legado social  que dejan a las nuevas generaciones Isabel Chávela Jara Noda  y Olga Morales, el ejemplo de la inquebrantable vocación de servicio y el vacío que dejan con su partida en medio del dolor que embarga toda la comunidad canaria en Venezuela.

Los oficios religiosos estuvieron a cargo del Presbítero Luis Márquez

La Ing. Teresa Rodríguez, presidenta de la Casa Canaria y delegada del CRE Venezuela, durante la santa misa

Liturgia de la Palabra

Directivos de la Casa Canaria, socios, trabajadoras y beneficiarios del centro de día Ntra. Sra. De Altagracia presentes

Otro aspecto de la asistencia





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