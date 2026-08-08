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sábado, 8 de agosto de 2026

En la casa canaria de Altagracia de Orituco: Misa por la festividad de nuestra Señora de las Nieves y reinicio del Centro de Día

 El párroco Luis Márquez resalto un recuerdo muy especial en la oración por la señora Ysaura Teresa Rodríguez Castro, en ocasión de haber asumido la presidencia del Consejo de Residentes Españoles en Venezuela, CRE.

 

Por: Román Padrón.

 

La Casa Canaria de Altagracia de Orituco y el Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia, organizo el pasado día jueves 6 de agosto una emotiva eucaristía con motivo de la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla de La Palma, santoral que la santa iglesia católica celebra cada 5 de agosto. La celebración religiosa que se cumplió en la capilla de la patrona palmera que está ubicada en esta entidad,  fue presidida por el presbítero Luis Márquez, párroco de la parroquia San José Obrero de la capital del municipio José Tadeo Monagas del estado Bolivariano de Guárico.

 la actividad de este día conto con la presencia  de la señora Marynelys Yánez, Vicepresidenta de la casa canaria orituqueña y coordinadora del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia, otros directivos, así como el personal y beneficiarios del centro de Día, entre otros. 

Al finalizar  los oficios religiosos, el sacerdote Luis Márquez,  ofreció declaraciones al programa radial Sentimiento Canario, en las que expreso entre otras cosas: “con mucha alegría hemos culminado la santa misa con la que hemos puesto nuestros corazones en las manos de Dios, unido a todos los hermanos que hacen uso del centro de Día Nuestra Señora de Altagracia” que hoy reinicia sus actividades. Celebramos la memoria de la virgen María en la advocación  de nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla de La Palma. Compartimos la alegría de nuestros abuelos al reencontrarse por el reinicio de actividades del centro de Día donde  reciben atención, cariño y cuidados”.

Más adelante el padre Luis resalto: hubo un recuerdo muy especial en la oración por nuestra hermana Ysaura Teresa Rodríguez Castro, pues ella asumió una nueva responsabilidad de servicio por la comunidad española residente en el país, asumió como presidenta del Consejo de Residentes Españoles, CRE Venezuela, y nosotros como su comunidad oramos  por ella, pidiendo la interjección de la virgencita  y la sabiduría del espíritu santo para que Ysaura Teresa tome las mejores decisiones  por la comunidad que representa.

Cabe destacar que la celebración mariana de este día fue la ratificación de la fe y el amor que los isleños profesan a nuestra Señora de las nieves.

El presbítero Luis Márquez, de la parroquia San José Obrero, oficio la santa misa

Recuerdo en la oración por la Sra. Ysaura Teresa Rodríguez Castro, presidenta de la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, en ocasión de haber asumido la presidencia del CRE Venezuela

La Sra. Marynelys Yanes, vicepresidenta de la Casa Canaria, presente junto a trabajadores del Centro de Día Ntra. Sra. de Altagracia

Liturgia de la Palabra

Aspecto de la asistencia a la celebración eucarística








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