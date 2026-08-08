En la casa canaria de Altagracia de Orituco: Misa por la festividad de nuestra Señora de las Nieves y reinicio del Centro de Día

El párroco Luis Márquez resalto un recuerdo muy especial en la oración por la señora Ysaura Teresa Rodríguez Castro, en ocasión de haber asumido la presidencia del Consejo de Residentes Españoles en Venezuela, CRE.
Por: Román
Padrón.
La Casa Canaria de Altagracia de Orituco y el Centro de Día
Nuestra Señora de Altagracia, organizo el pasado día jueves 6 de agosto una
emotiva eucaristía con motivo de la festividad de Nuestra Señora de las Nieves,
patrona de la isla de La Palma, santoral que la santa iglesia católica celebra
cada 5 de agosto. La celebración religiosa que se cumplió en la capilla de la patrona
palmera que está ubicada en esta entidad,
fue presidida por el presbítero Luis Márquez, párroco de la parroquia
San José Obrero de la capital del municipio José Tadeo Monagas del estado
Bolivariano de Guárico.
la actividad de este día
conto con la presencia de la señora
Marynelys Yánez, Vicepresidenta de la casa canaria orituqueña y coordinadora
del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia, otros directivos, así como el
personal y beneficiarios del centro de Día, entre otros.
Al finalizar los oficios
religiosos, el sacerdote Luis Márquez,
ofreció declaraciones al programa radial Sentimiento Canario, en las que
expreso entre otras cosas: “con mucha alegría hemos culminado la santa misa con
la que hemos puesto nuestros corazones en las manos de Dios, unido a todos los
hermanos que hacen uso del centro de Día Nuestra Señora de Altagracia” que hoy
reinicia sus actividades. Celebramos la memoria de la virgen María en la advocación de nuestra Señora de las Nieves, patrona de
la isla de La Palma. Compartimos la alegría de nuestros abuelos al
reencontrarse por el reinicio de actividades del centro de Día donde reciben atención, cariño y cuidados”.
Más adelante el padre Luis resalto: hubo un recuerdo muy
especial en la oración por nuestra hermana Ysaura Teresa Rodríguez Castro, pues
ella asumió una nueva responsabilidad de servicio por la comunidad española
residente en el país, asumió como presidenta del Consejo de Residentes
Españoles, CRE Venezuela, y nosotros como su comunidad oramos por ella, pidiendo la interjección de la
virgencita y la sabiduría del espíritu
santo para que Ysaura Teresa tome las mejores decisiones por la comunidad que representa.
Cabe destacar que la celebración mariana de este día fue la ratificación
de la fe y el amor que los isleños profesan a nuestra Señora de las nieves.