Dijo su presidenta Ysaura Teresa Rodríguez Castro: En el CRE Venezuela valoramos la importancia de la Ley de Memoria Democrática

Por: Román Padrón.
Los 160 mil españoles residentes en Venezuela se sienten identificados con el Consejo de Residentes Españoles, CRE, presidido por Ysaura Teresa Rodríguez Castro y su determinante rechazo a las propuestas de vox y otras formaciones políticas españolas de derecha que lesionan derechos fundamentales de los españoles residenciados en Venezuela. Lo anterior es resultado de las propuestas de Vox y Iustitia Europa en contra de la ley de Memoria Democrática , a lo que el Consejo de Residentes Españoles en Venezuela de manera enérgica ratifica su compromiso con La defensa de la Ley de Memoria Democrática y de los derechos reconocidos bajo su marco; la igualdad de todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia; la defensa del derecho constitucional al voto de los españoles residentes en el exterior; la facilitación de la inscripción consular y de la relación de los ciudadanos con las instituciones españolas; el fortalecimiento y mejora del voto como garantía efectiva de participación; la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia los españoles residentes fuera de España; y el reconocimiento de los españoles del exterior como parte activa de la sociedad española.
La presidenta del CRE Venezuela, Ysaura Teresa Rodríguez Castro,
también presidenta de la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, dijo en
declaraciones dadas a este medio de comunicación digital, que es preocupante
los planteamientos en contra de una Ley que permitió a numerosos descendientes de
españoles recuperar o acceder a la nacionalidad española después de décadas en
las que sus vínculos familiares con España habían quedado condicionados por
circunstancias históricas, políticas, económicas o migratorias todo al amparo
de la Constitución. Dijo Ysaura Teresa Rodríguez Castro que valorando la
importancia de la Ley de Memoria Democrática es
que desde el CRE Venezuela consideramos que no puede convertirse a los
españoles nacidos o residentes fuera de España en ciudadanos de segunda
categoría, ni cuestionarse sus derechos políticos por el simple hecho de haber
nacido fuera del territorio español. El artículo 14 de la Constitución española
establece que los españoles son iguales ante la ley”. “No aceptamos que se
cuestione el derecho al voto de los españoles en el exterior”. Expreso.
A continuación el texto completo de la nota de prensa del pronunciamiento del CRE Venezuela: