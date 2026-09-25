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HORA DE VENEZUELA


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viernes, 25 de septiembre de 2026

Dijo su presidenta Ysaura Teresa Rodríguez Castro: En el CRE Venezuela valoramos la importancia de la Ley de Memoria Democrática

Por: Román  Padrón.

Ysaura Teresa Rodríguez Castro, Presidenta del CRE Venezuela

Los 160 mil españoles residentes en Venezuela se sienten identificados con el Consejo de Residentes Españoles, CRE, presidido por Ysaura Teresa Rodríguez Castro y su determinante rechazo a las propuestas de vox y otras formaciones políticas españolas de derecha que lesionan derechos fundamentales de los españoles residenciados en Venezuela. Lo anterior es resultado de las propuestas de Vox y Iustitia Europa en contra de la ley de Memoria Democrática , a lo que el Consejo de Residentes Españoles en Venezuela de manera enérgica ratifica su compromiso con La defensa de la Ley de Memoria Democrática y de los derechos reconocidos bajo su marco; la igualdad de todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia; la defensa del derecho constitucional al voto de los españoles residentes en el exterior; la facilitación de la inscripción consular y de la relación de los ciudadanos con las instituciones españolas; el fortalecimiento y mejora del voto como garantía efectiva de participación; la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia los españoles residentes fuera de España; y el reconocimiento de los españoles del exterior como parte activa de la sociedad española.

La presidenta del CRE Venezuela, Ysaura Teresa Rodríguez Castro, también presidenta de la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, dijo en declaraciones dadas a este medio de comunicación digital, que es preocupante los planteamientos en contra de una Ley que  permitió a numerosos descendientes de españoles recuperar o acceder a la nacionalidad española después de décadas en las que sus vínculos familiares con España habían quedado condicionados por circunstancias históricas, políticas, económicas o migratorias todo al amparo de la Constitución. Dijo Ysaura Teresa Rodríguez Castro que valorando la importancia de la Ley de Memoria Democrática es  que desde el CRE Venezuela consideramos que no puede convertirse a los españoles nacidos o residentes fuera de España en ciudadanos de segunda categoría, ni cuestionarse sus derechos políticos por el simple hecho de haber nacido fuera del territorio español. El artículo 14 de la Constitución española establece que los españoles son iguales ante la ley”. “No aceptamos que se cuestione el derecho al voto de los españoles en el exterior”. Expreso.

A continuación el texto completo de la nota de prensa del pronunciamiento del CRE Venezuela:
















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