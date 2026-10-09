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HORA DE VENEZUELA


WIKIPEDIA

viernes, 9 de octubre de 2026

En el marco de su visita pastoral: Nuncio Apostólico en Venezuela visito la Casa Canaria de Altagracia de Orituco

 Por: Román Padrón.

En el marco de su visita pastoral al municipio José Tadeo Monagas, su excelencia Monseñor Alberto Ortega Martin, Nuncio Apostólico en Venezuela, realizo una fraternal visita  a la sede de la casa canaria de Altagracia de Orituco, donde fue recibido con mucha alegría por la directiva de la entidad, socios y comunidad española residente en esta ciudad capital del municipio José Tadeo Monagas, estado Bolivariano de Guárico, Venezuela.

A su llegada a la casa canaria en horas de la tarde del pasado día Martes, el alto prelado fue recibido por la presidenta de la institución, Ysaura Teresa Rodríguez Castro, también presidenta del Consejo de Residentes Españoles  de Venezuela, CRE; Marynelys Yánez, vicepresidenta y coordinadora del Centro de Día Nuestra señora de Altagracia y los también directivos: Iván Rodríguez, Pedro Negrin y Wilmer Rafael Bandrés, quienes acompañaron al Sr. Nuncio Apostólico Primeramente a la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla de la palma y luego un recorrido por las diversas áreas y espacios del centro canario  orituqueño. Cabe destacar que su eminencia Monseñor Alberto Ortega Martin, de nacionalidad española,  fue acompañado en su visita a la casa canaria por el Sr. obispo de la Diócesis de Valle de la Pascua, Monseñor Ricardo Aldo Barreto Cairo y los sacerdotes de las diferentes parroquias eclesiásticas de esta jurisdicción municipal.

 Al dirigirse a la concurrencia, el representante diplomático del sumo pontífice en Venezuela, expreso su regocijo de reencontrarse con sus paisanos españoles en la casa canaria del Orituco, agradeciendo el emotivo recibimiento por parte de la directiva y los entusiastas asistentes al encuentro de este día. Su excelencia resalto su alegría por el entrañable cariño que se le tiene al papa en Venezuela, destacando la invitación hecha por León XIV desde Francia a toda la iglesia en este mes de octubre, mes del rosario, a rezar todos por la paz. El Sr. Nuncio Apostólico agradeció los regalos que recibió de la directiva del centro español gracitano para luego impartir la bendición en nombre de su santidad el papa y concluir así su recordada y cálida visita a esta entidad española.


Su excelencia Monseñor Alberto Ortega Martin. Nuncio Apostólico en Venezuela. Sr. Obispo de la Diócesis de Valle de la Pascua   Monseñor Ricardo Aldo Barreto Cairo y directivos de la casa canaria presididos por Ysaura Teresa Rodríguez Castro

El Sr. Nuncio Apostólico dirigiéndose a la concurrencia

El Sr. Nuncio en la capilla de Nuestra Señora de las Nieves

El distinguido visitante recibió regalo de la directiva que recibió de manos de la presidenta Ysaura Teresa Rodríguez Castro y la vicepresidenta Marynelys Yánez

El Sr. obispo de la Diócesis de Valle de la Pascua, Monseñor Ricardo Aldo Barreto Cairo

El Sr. Leonardo Lagazzi con palabras de bienvenida

Presídium del emotivo encuentro

Monseñor Alberto Ortega Martin visito Consultorio Médico y áreas del centro de Día Nuestra Señora de Altagracia

Aspecto de la asistencia

El Sr. Nuncio escuchando atento a la presidenta del centro canario

Regalo musical para el Sr. Nuncio Apostólico






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