Santo Patrón de la isla de la Palma: En el Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia festejaron a San Miguel Arcángel

Por: Román Padrón.
Directivos,
personal y Los abuelitos del Centro de Día Nuestra señora de Altagracia, que
bajo los Auspicios del gobierno canario funciona en la casa canaria de
Altagracia de Orituco, participaron este jueves en su habitual compartir, pero
también festejando al santo patrono de la isla de la Palma, San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel es el histórico santo patrón de la isla de La Palma en las Islas Canarias, y el patrono principal
del municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte. La devoción se remonta al 29
de septiembre de 1491, fecha en la que las tropas de los conquistadores
castellanos, lideradas por Alonso Fernández de Lugo, llegaron a las costas de
Tazacorte. El Cabildo de La Palma aprobó
darle rango insular al nombrarlo formalmente como Regidor Mayor de la Isla,
equiparándolo en distinción honorífica institucional con la Virgen de Las
Nieves.
Este día
nuestros adultos mayores participaron en un emocionante campeonato de domino en
honor al patrono San Miguel Arcángel, también santo patrón de la hospitalaria
ciudad de Altagracia de Orituco, ubicada en una zona del centro del país que
dio cobijo a tantos emigrantes canarios, la mayoría procedentes de la isla de
la palma que hicieron de esta tierra orituqueña también su Patria. Durante el encuentro de este día los
directivos del centro canario: Ysaura Teresa Rodríguez Castro, presidenta de la
entidad y del CRE Venezuela; Marynelys Yánez, Vicepresidenta y coordinadora del
centro de Día, los directivos Iván Rodríguez y Wilmer Rafael Bandrés Bustamante,
Compartieron estos momentos de alegría, devoción y mucha canariedad con
nuestros adultos mayores beneficiarios del centro de Día Nuestra Señora de
Altagracia..
Cabe
destacar que al inicio de la actividad, la Sra. Macdonia Ali Sarubbi, socia de la casa canaria y
conocida artista plástico del Orituco, hizo entrega de un recuerdo a los
abuelos del centro de Día en ocasión de los 6 meses del fallecimiento de su
madre, Sra. Gloria Sarubbi de Ali, Quien
fue participante activa de este importante programa social del gobierno canario
aquí en la casa canaria de Altagracia de Orituco.
1 Macdonia Ali Sarubbi, socia de la casa canaria y
conocida artista plástico del Orituco, hizo entrega de un recuerdo a los
abuelos del centro de Día en ocasión de los 6 meses del fallecimiento de su Madre,
Sra. Gloria Sarubbi de Ali