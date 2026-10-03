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sábado, 3 de octubre de 2026

Santo Patrón de la isla de la Palma: En el Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia festejaron a San Miguel Arcángel

 Por: Román Padrón.

Directivos, personal y Los abuelitos del Centro de Día Nuestra señora de Altagracia, que bajo los Auspicios del gobierno canario funciona en la casa canaria de Altagracia de Orituco, participaron este jueves en su habitual compartir, pero también festejando al santo patrono de la isla de la Palma, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es el histórico santo patrón de la isla de La Palma  en las Islas Canarias, y el patrono principal del municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte. La devoción se remonta al 29 de septiembre de 1491, fecha en la que las tropas de los conquistadores castellanos, lideradas por Alonso Fernández de Lugo, llegaron a las costas de Tazacorte.  El Cabildo de La Palma aprobó darle rango insular al nombrarlo formalmente como Regidor Mayor de la Isla, equiparándolo en distinción honorífica institucional con la Virgen de Las Nieves.

Este día nuestros adultos mayores participaron en un emocionante campeonato de domino en honor al patrono San Miguel Arcángel, también santo patrón de la hospitalaria ciudad de Altagracia de Orituco, ubicada en una zona del centro del país que dio cobijo a tantos emigrantes canarios, la mayoría procedentes de la isla de la palma que hicieron de esta tierra orituqueña también su Patria.  Durante el encuentro de este día los directivos del centro canario: Ysaura Teresa Rodríguez Castro, presidenta de la entidad y del CRE Venezuela; Marynelys Yánez, Vicepresidenta y coordinadora del centro de Día, los directivos Iván Rodríguez y Wilmer Rafael Bandrés Bustamante, Compartieron estos momentos de alegría, devoción y mucha canariedad con nuestros adultos mayores beneficiarios del centro de Día Nuestra Señora de Altagracia..

Cabe destacar que al inicio de la actividad, la Sra. Macdonia  Ali Sarubbi, socia de la casa canaria y conocida artista plástico del Orituco, hizo entrega de un recuerdo a los abuelos del centro de Día en ocasión de los 6 meses del fallecimiento de su madre, Sra. Gloria Sarubbi de Ali,  Quien fue participante activa de este importante programa social del gobierno canario aquí en la casa canaria de Altagracia de Orituco.

Ysaura teresa Rodríguez Castro, presidenta de la Casa Canaria y del CRE Venezuela y Marynelys Yánez, vicepresidenta y coordinadora del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia

Campeonato de domino en honor al patrono San Miguel Arcángel

1   Macdonia  Ali Sarubbi, socia de la casa canaria y conocida artista plástico del Orituco, hizo entrega de un recuerdo a los abuelos del centro de Día en ocasión de los 6 meses del fallecimiento de su Madre, Sra. Gloria Sarubbi de Ali


Las abuelas integrantes del Centro de Día

Los directivos Iván Rodríguez y Wilmer Rafael Bandrés Bustamante acompañando a los abuelos y abuelas del centro de Día

Muchos premios para los abuelos

Otro aspecto de la jornada

Personal del centro de Día

José Clemente Itriago deleito con su canto a los abuelos del centro de Día


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