lunes, 28 de julio de 2025

En Altagracia de Orituco: Se realizo Torneo en celebración del Día Mundial del Ajedrez

 Por: Román Padrón.

El dia Sábado 19 de julio se  realizo en Altagracia de Orituco un emocionante torneo de Ajedrez, actividad con la que niñas y niños gracita nos   celebraron  el Día mundial del  considerado juego ciencia,  festividad correspondiente a los 20 de Julio de cada año, fecha en la  que fue  instituida por las Naciones Unidas  en su misión  de  promover  la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, contribuyendo así a la creación de un entorno de tolerancia y comprensión entre todos los pueblos y las naciones.

La actividad se llevo a cabo en el estacionamiento de la empresa comercial El Rey del San, propiedad del Sr. Pablo Rojas, quien también desde el gremio de los comerciantes de Altagracia de de Orituco, en su condición de presidente, viene dando un valioso apoyo a estos eventos deportivos que cada vez cobran mayor relevancia con la progresiva incorporación de niños, niñas y jóvenes del Orituco.

La organización y coordinación técnica estuvo a cargo de los docentes Julio Guacache y Jesús Yánez, quienes igual responsabilidad han cumplido en los anteriores eventos realizados en esta disciplina deportiva.

El Prof. julio Guacache dio a conocer el resultado del importante torneo “Día Mundial del Ajedrez”:

 Torneo día mundial del ajedrez :         

categoría sub-11:  

1-lugar: Iván Ríos.      

2-lugar: Juan Pablo Rojas.                             

3-lugar: José Calcurian.                     

Categoría sub-16:      

1-lugar: Agustín Gutiérrez.                     

2-lugar: Antoan Doumat.                       

3- lugar: Anabella Márquez.                      

Mención especial: Juliet Venero


Niños y niñas participantes en el torneo: Dia Mundial del Ajedrez

En la grafica el Sr. Pablo Rojas, acompañado por su hijo Juan pablo Rojas y los Profesores Julio Guacache y Jesús Yánez; organizadores del evento

El niño Agustín Gutiérrez recibe trofeo ganador del primer lugar categoría Sub – 16

El niño Iván Ríos recibe trofeo ganador del primer lugar categoría Sub – 11

El niño Juan Pablo Rojas recibe medalla segundo lugar categoría Sub – 11

Excelente Participación de todos los niños y niñas participantes

Niña participante recibe medalla



