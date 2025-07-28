En Altagracia de Orituco: Se realizo Torneo en celebración del Día Mundial del Ajedrez

Por: Román Padrón.
El dia
Sábado 19 de julio se realizo en
Altagracia de Orituco un emocionante torneo de Ajedrez, actividad con la que
niñas y niños gracita nos celebraron el Día mundial del considerado juego ciencia, festividad correspondiente a los 20 de Julio
de cada año, fecha en la que fue instituida por las Naciones Unidas en su misión de promover
la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, contribuyendo así a la
creación de un entorno de tolerancia y comprensión entre todos los pueblos y
las naciones.
La
actividad se llevo a cabo en el estacionamiento de la empresa comercial El Rey
del San, propiedad del Sr. Pablo Rojas, quien también desde el gremio de los
comerciantes de Altagracia de de Orituco, en su condición de presidente, viene
dando un valioso apoyo a estos eventos deportivos que cada vez cobran mayor
relevancia con la progresiva incorporación de niños, niñas y jóvenes del
Orituco.
La
organización y coordinación técnica estuvo a cargo de los docentes Julio Guacache y Jesús
Yánez, quienes igual responsabilidad han cumplido en los anteriores eventos realizados
en esta disciplina deportiva.
El
Prof. julio Guacache dio a conocer el resultado del importante torneo “Día
Mundial del Ajedrez”:
Torneo día mundial del ajedrez ♟:
categoría
sub-11:
1-lugar:
Iván Ríos.
2-lugar:
Juan Pablo Rojas.
3-lugar:
José Calcurian.
Categoría
sub-16:
1-lugar:
Agustín Gutiérrez.
2-lugar:
Antoan Doumat.
3-
lugar: Anabella Márquez.
Mención
especial: Juliet Venero