viernes, 8 de agosto de 2025

En Altagracia de Orituco: Se Instalo nueva Directiva del Concejo Municipal

 Prensa Concejo Municipal.

Por: Román Padrón.

Luego del acto de proclamación cumplido en el auditorio de la escuela José Ramón Camejo de Altagracia de Orituco, tras los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado 27 de julio, la tarde de este lunes 4 de agosto fueron juramentadas las nuevas autoridades de la cámara municipal de José Tadeo Monagas, los concejales principales y suplentes para el periodo 2025-2029 y la junta directiva que regirá los destinos de la corporación municipal para el periodo 2025-2026.

En sesión especial realizada en el salón Atenas de Altagracia de Orituco, los señores concejales  asumieron ante el pueblo, movimientos revolucionarios y fuerzas vivas de esta comunidad perteneciente a la entidad guariqueña, la responsabilidad y el compromiso de trabajar por el desarrollo de este municipio, legislando para garantizar que el alcalde Pedro Ramón Solórzano jerez, presente en el acto acompañado por la primera combatiente Dra. Elsy Rodríguez y directores del despacho, siga impulsando y haciendo realidad el Renacer del Orituco. 

El concejal Julio Silvera, ya en su condición de jefe del bloque de la Patria formulo las propuestas para la nueva directiva del legislativo municipal que recibió la aprobación unánime de los 7 ediles principales, quedando conformada por la concejala Susana Sayegh, presidenta: Concejal Demetrio Flores, vicepresidente: Norelis Benavente, Secretaria y Marianny Prieto como subsecretaria. Es importante señalar que el pleno de la cámara está conformado por los concejales revolucionarios: Susana Sayegh, Demetrio Flores, Luis Del Corral, José Arias, Julio Silvera, Virginia Lisdeth sierra, Tirso Álvarez y sus suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber Zambrano, Fernando Saldivia , Katiusca Pérez y Yesiyelena Tavera.  

Cabe destacar también, que entre las personalidades presentes en el acto, se conto con la presencia de la Dip. AN Merlín Coronil y el legislador Frank Álvarez, presidente del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Guárico. 

