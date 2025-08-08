En Altagracia de Orituco: Se Instalo nueva Directiva del Concejo Municipal

Prensa Concejo Municipal.
Por: Román Padrón.
Luego del acto de proclamación cumplido en el auditorio de la
escuela José Ramón Camejo de Altagracia de Orituco, tras los resultados de las
elecciones municipales celebradas el pasado 27 de julio, la tarde de este lunes
4 de agosto fueron juramentadas las nuevas autoridades de la cámara municipal
de José Tadeo Monagas, los concejales principales y suplentes para el periodo
2025-2029 y la junta directiva que regirá los destinos de la corporación
municipal para el periodo 2025-2026.
En sesión especial realizada en el salón Atenas de Altagracia de
Orituco, los señores concejales
asumieron ante el pueblo, movimientos revolucionarios y fuerzas vivas de
esta comunidad perteneciente a la entidad guariqueña, la responsabilidad y el
compromiso de trabajar por el desarrollo de este municipio, legislando para
garantizar que el alcalde Pedro Ramón Solórzano jerez, presente en el acto
acompañado por la primera combatiente Dra. Elsy Rodríguez y directores del
despacho, siga impulsando y haciendo realidad el Renacer del Orituco.
El concejal Julio Silvera, ya en su condición de jefe del bloque
de la Patria formulo las propuestas para la nueva directiva del legislativo
municipal que recibió la aprobación unánime de los 7 ediles principales, quedando
conformada por la concejala Susana Sayegh, presidenta: Concejal Demetrio
Flores, vicepresidente: Norelis Benavente, Secretaria y Marianny Prieto como
subsecretaria. Es importante señalar que el pleno de la cámara está conformado
por los concejales revolucionarios: Susana Sayegh, Demetrio Flores, Luis Del
Corral, José Arias, Julio Silvera, Virginia Lisdeth sierra, Tirso Álvarez y sus
suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber Zambrano,
Fernando Saldivia , Katiusca Pérez y Yesiyelena Tavera.