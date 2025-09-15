Casa Canaria de Altagracia de Orituco: Delegada del Gobierno de Canarias hizo entrega de tarjetas de alimentos y medicinas

Por: Román Padrón.
Este jueves 11 de septiembre, la alegría, la canariedad y el
fervor mariano se adueñaron de los espacios de la casa canaria de Altagracia de
Orituco, cuando directivos, socios, beneficiarios del
programa social “Centro de Día Nuestra
Sra. de Altagracia”, emigrantes y descendientes, dieron la bienvenida a la Sra.
Isabel Jara, conocida cariñosamente como
chabela, Delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela; quien este día, además de hacer entrega personalmente a
canarios y descendientes de las tarjetas de
medicinas y alimentos, ayudas que impulsa el gobierno de Canarias para su gente
en el exterior, interactuó y compartió momentos de alegría con nuestros adultos
mayores del centro de Día que con el patrocinio del gobierno canario funciona
en el club isleño del Orituco.
La alta funcionaria del gobierno autonómico, fue recibida y
acompañada durante su estadía en la entidad canaria de Altagracia de Orituco,
por la presidenta Ysaura Teresa
Rodríguez Castro, Marynelys Yánez, vicepresidenta y los también directivos:
Carlos Rodríguez, Pedro Negrin, Iván Rodríguez y Alirio Pereira.
Este día y en ocasión de
celebrarse este 11 de septiembre el Día de la virgen de Coromoto, patrona de
Venezuela, nuestros adultos mayores del Centro de Día, escenificaron la aparición de la virgen
al indio Coromoto , colocando
en escena los detalles claves de aquel sublime y mariano momento. Nuestros
abuelos fueron muy aplaudidos por el público presente. Cabe destacar que la celebración mariana fue presidida por el presbítero Luis
Márquez, párroco de la parroquia San José Obrero de la ciudad de Altagracia de
Orituco.
Para cerrar con broche de
oro las actividades cumplidas este día, fue inaugurada la cocina del Centro de
Día “Nuestra Señora de Altagracia”, a cargo de la Sra. Isabel Jara, la
directiva de la casa Canaria de Altagracia de Orituco y la bendición del
presbítero Luis Márquez.