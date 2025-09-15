PUBLICIDAD

Casa Canaria de Altagracia de Orituco: Delegada del Gobierno de Canarias hizo entrega de tarjetas de alimentos y medicinas

 

Por: Román Padrón.

Este jueves 11 de septiembre, la alegría, la canariedad y el fervor mariano se adueñaron de los espacios de la casa canaria de Altagracia de Orituco,  cuando  directivos, socios, beneficiarios del programa social  “Centro de Día Nuestra Sra. de Altagracia”, emigrantes y descendientes, dieron la bienvenida a la Sra. Isabel Jara, conocida cariñosamente  como chabela, Delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela; quien este día,  además de hacer entrega personalmente a canarios y descendientes de las tarjetas de medicinas y alimentos, ayudas que impulsa el gobierno de Canarias para su gente en el exterior, interactuó y compartió momentos de alegría con nuestros adultos mayores del centro de Día que con el patrocinio del gobierno canario funciona en el club isleño del Orituco. 

La alta funcionaria del gobierno autonómico, fue recibida y acompañada durante su estadía en la entidad canaria de Altagracia de Orituco, por la presidenta  Ysaura Teresa Rodríguez Castro, Marynelys Yánez, vicepresidenta y los también directivos: Carlos Rodríguez, Pedro Negrin, Iván Rodríguez y Alirio Pereira.

 Este día y en ocasión de celebrarse este 11 de septiembre el Día de la virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, nuestros adultos mayores del Centro de  Día, escenificaron la aparición de la virgen al indio Coromoto , colocando en escena los detalles claves de aquel sublime y mariano momento. Nuestros abuelos fueron muy aplaudidos por el público presente. Cabe destacar que la celebración mariana fue presidida por el presbítero Luis Márquez, párroco de la parroquia San José Obrero de la ciudad de Altagracia de Orituco.

 Para cerrar con broche de oro las actividades cumplidas este día, fue inaugurada la cocina del Centro de Día “Nuestra Señora de Altagracia”, a cargo de la Sra. Isabel Jara, la directiva de la casa Canaria de Altagracia de Orituco y la bendición del presbítero Luis Márquez.


