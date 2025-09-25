En la Casa Canaria de Altagracia de Orituco: Se realizo Operativo para Fe de Vida 2025

Por: Román Padrón.
La Consejería de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social de la embajada de España en Venezuela, a cargo del consejero
Cruz Hernández Julio, realizo este martes 23 de septiembre en la casa canaria
de Altagracia de Orituco en horas de la mañana,
el operativo de renovación de fe
de vida y actualización de datos 2025 de
los españoles receptores de la prestación por razón de necesidad (pensión
asistencial), que concede el Gobierno de España a los residentes en el exterior
en situación de precariedad o dificultades económicas. También para solicitar
ayudas especificas.
El Sr. Consejero Cruz Hernández Julio
acompañado por Personal de la Consejería se trasladó a esta ciudad guariqueña
con la finalidad de facilitar a los españoles residentes en esta zona del
centro del país, la presentación de la documentación acreditativa como un
requisito indispensable para la renovación de la pensión asistencial no
contributiva. En esta entidad española,
Casa Canaria de Altagracia de Orituco, fue recibido por la presidenta del club isleño del Orituco y
representante del CRE Venezuela en el estado Guárico, Ysaura Teresa Rodríguez
Castro, la vicepresidenta Marynelys Yánez y los también directivos: Carlos
Rodríguez, Pedro Negrin y Regulo Carvajal Arévalo.
El alto funcionario
del gobierno español al dirigirse a los presentes, reitero el saludo del presidente
del gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de
España Elma Saiz Delgado a
la emigración española asentada en el Orituco. Resalto que estos operativos
itinerantes son para garantizar que todos tengan su fe de vida, porque estamos
conscientes-dijo-de las dificultades que tienen para trasladarse a caracas. El
consejero Sr. Cruz Hernández Julio escucho con mucha atención
planteamientos y demandas de los españoles residenciados en esta ciudad. Posteriormente el distinguido visitante fue
invitado por la directiva de la Casa Canaria para hacer un recorrido por las instalaciones
del club isleño gracitano.