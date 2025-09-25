PUBLICIDAD

jueves, 25 de septiembre de 2025

En la Casa Canaria de Altagracia de Orituco: Se realizo Operativo para Fe de Vida 2025

Por: Román Padrón.

La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la embajada de España en Venezuela, a cargo del consejero Cruz Hernández Julio, realizo este martes 23 de septiembre en la casa canaria de Altagracia de Orituco en horas de la mañana,  el  operativo de renovación de fe de vida y actualización de datos 2025  de los españoles receptores de la prestación por razón de necesidad (pensión asistencial), que concede el Gobierno de España a los residentes en el exterior en situación de precariedad o dificultades económicas. También para solicitar ayudas especificas.

 

El Sr. Consejero Cruz Hernández Julio acompañado por Personal de la Consejería se trasladó a esta ciudad guariqueña con la finalidad de facilitar a los españoles residentes en esta zona del centro del país, la presentación de la documentación acreditativa como un requisito indispensable para la renovación de la pensión asistencial no contributiva.  En esta entidad española, Casa Canaria de Altagracia de Orituco, fue recibido por la presidenta del club isleño del Orituco y representante del CRE Venezuela en el estado Guárico, Ysaura Teresa Rodríguez Castro, la vicepresidenta Marynelys Yánez y los también directivos: Carlos Rodríguez, Pedro Negrin y Regulo Carvajal Arévalo.

 

El alto funcionario del gobierno español al dirigirse a los presentes, reitero el saludo del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España   Elma Saiz Delgado a la emigración española asentada en el Orituco. Resalto que estos operativos itinerantes son para garantizar que todos tengan su fe de vida, porque estamos conscientes-dijo-de las dificultades que tienen para trasladarse a caracas. El consejero Sr. Cruz Hernández Julio escucho con mucha atención planteamientos y demandas de los españoles residenciados en esta ciudad.   Posteriormente el distinguido visitante fue invitado por la directiva de la Casa Canaria para hacer un recorrido por las instalaciones del club isleño gracitano.


La presidenta de la Casa Canaria, Teresa Rodríguez, dio la bienvenida al distinguido visitante

El consejero Cruz Hernández Julio durante su interacción con los asistentes

En la gráfica, la directiva de la Casa Canaria: la presidenta Ysaura Teresa Rodríguez Castro, la vicepresidenta Marynelys Yánez y los también directivos: Carlos Rodríguez, Pedro Negrin y Regulo Carvajal Arévalo; junto al consejero Cruz Hernández Julio

Aspecto de la mesa de trabajo

La Directiva Acompaño al consejero Cruz Hernández Julio, por diferentes espacios del Club

Un aspecto de la asistencia


