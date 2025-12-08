Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia: Festividad de fin de año en homenaje a la mujer y a la casa canaria en su 60 aniversario.

Por:
Román Padrón.
Altagracia de Orituco. Con
mucha alegría, pero también nostalgia por los años de ausencia y la distancia
de sus añoradas islas canarias, los adultos mayores que son benefiarios del Centro de Día Nuestra Señora de
Altagracia que funciona en la Casa Canaria de Altagracia de Orituco (Estado de
Guárico), obra social auspiciada por el Gobierno de Canarias, participaron este
jueves 4 de diciembre en un compartir
navideño, pleno de las cosas más bellas
que nos llegan en la época del año en la que adoramos al niño Jesús nacido en
un pesebre en Belén y la llegada de
Gaspar, Baltasar y Melchor con sus ofrendas de oro, incienso y mirra. Este
programa de cierre de actividades 2025 del Centro de Día Nuestra señora de
Altagracia, fue dedicado a la Mujer y a
la Casa Canaria de Altagracia de Orituco en ocasión del 60 aniversario de su
fundación
Cabe
destacar la presencia de la Sra. Isabel Jara, Chavela, como es conocida con mucho afecto por la comunidad
isleña, ella es la Delegada del gobierno
de Canarias en Venezuela. También estuvo presente el Sr. Fernando Pérez,
presidente de la Federación de Centros Canarios en el país, FEDECANARIAS,
quienes fueron recibidos y acompañados, junto a otras personalidades invitadas,
por los directivos de la casa canaria encabezados por la Ing. Ysaura Teresa
Rodríguez Castro, presidenta; Sra. Marynelys Yánez de Ali, vicepresidenta y
coordinadora del Centro de Día Nuestra Sra. De Altagracia, también los
directivos: Carlos Rodríguez Reyes, Pedro Negrin Rodríguez. Willian Orribo e
Iván Rodríguez.
La alegre festividad se inicio con el Encendido de luces del arbolito de
navidad, Palabras de la vicepresidenta
Marynelys Yánez, también coordinadora
del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia, Participación de beneficiarios
de centro de Día con mensajes navideños y la presentación de la agrupación El Mismo Pueblo. Posteriormente en otra parte del programa, se presento a la
Sra. María Nicolasa, maruca, emigrante palmera con la confección de trajes
típicos canarios. Los bordados de estas prendas típicas de vestir es obra de la Sra. Obdulia, también
presente. Cabe recordar que ambas son las responsables de los trajes típicos
que vistieron los integrantes de la agrupación Tanausu en sus diversas
presentaciones.
Los actos prosiguieron exaltando a la mujer.
No falto aquí la imagen de la Madre candelaria, nuestra beata, ejemplo de las virtudes de las mujeres del Orituco. El homenaje fue extensivo a las
mujeres que han estado presentes con el correr de los años en esta institución,
irradiando amor y solidaridad por el prójimo, tal como lo hizo nuestra beata
Madre Candelaria de San José. Mujeres
emigrantes y descendientes que dejaron como ejemplo para las nuevas
generaciones desde el comité de damas del club, huellas de trabajo creador y
solidaridad. La Sra. Carmen Sita Perestelo de Piñero, Sra. Tita, fue integrante de uno de los comités de damas
de la casa canaria, cuando fue presidente de la institución el Sr. José Corujo.
Correspondió a la Sra. tita representar lo que ha sido la participación de la
mujer en la vida institucional de la Casa Canaria.
Durante
el desarrollo de las actividades festivas y culturales de este día, se conto
con la exposición de hermosas pinturas de la artista gracitana Magdonia Ali,
socia de la entidad isleña orituqueña, Hija del Sr Ali de descendencia árabe
que fue socio de la casa canaria y fue permanente su presencia en el club. Las
actividades prosiguieron con el cumpleaños feliz a la casa canaria con la
presentación de un conocido mariachi de nuestra ciudad….la degustación de un
delicioso pastel aniversario, brindis y un almuerzo navideño, pusieron punto
final a la inolvidable festividad.