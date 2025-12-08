PUBLICIDAD

Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia: Festividad de fin de año en homenaje a la mujer y a la casa canaria en su 60 aniversario.

 

Por: Román Padrón.

Altagracia de Orituco. Con mucha alegría, pero también nostalgia por los años de ausencia y la distancia de sus añoradas islas canarias, los adultos mayores que son benefiarios  del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia que funciona en la Casa Canaria de Altagracia de Orituco (Estado de Guárico), obra social auspiciada por el Gobierno de Canarias, participaron este jueves 4 de diciembre  en un compartir navideño, pleno de las cosas más  bellas que nos llegan en la época del año en la que adoramos al niño Jesús nacido en un pesebre en Belén  y la llegada de Gaspar, Baltasar y Melchor con sus ofrendas de oro, incienso y mirra. Este programa de cierre de actividades 2025 del Centro de Día Nuestra señora de Altagracia,   fue dedicado a la Mujer y a la Casa Canaria de Altagracia de Orituco en ocasión del 60 aniversario de su fundación 

Cabe destacar la presencia de la Sra. Isabel Jara, Chavela, como es  conocida con mucho afecto por la comunidad isleña, ella es la  Delegada del gobierno de Canarias en Venezuela. También estuvo presente el Sr. Fernando Pérez, presidente de la Federación de Centros Canarios en el país, FEDECANARIAS, quienes fueron recibidos y acompañados, junto a otras personalidades invitadas, por los directivos de la casa canaria encabezados por la Ing. Ysaura Teresa Rodríguez Castro, presidenta; Sra. Marynelys Yánez de Ali, vicepresidenta y coordinadora del Centro de Día Nuestra Sra. De Altagracia, también los directivos: Carlos Rodríguez Reyes, Pedro Negrin Rodríguez. Willian Orribo e Iván Rodríguez.

La alegre festividad se inicio con el  Encendido de luces del arbolito de navidad,  Palabras de la vicepresidenta Marynelys Yánez, también  coordinadora del Centro de Día Nuestra Señora de Altagracia, Participación de beneficiarios de centro de Día con mensajes navideños y la presentación de la agrupación  El Mismo Pueblo.  Posteriormente  en otra parte del programa, se presento a la Sra. María Nicolasa, maruca, emigrante palmera con la confección de trajes típicos canarios. Los bordados de estas prendas típicas de  vestir es obra de la Sra. Obdulia, también presente. Cabe recordar que ambas son las responsables de los trajes típicos que vistieron los integrantes de la agrupación Tanausu en sus diversas presentaciones.   

 

 Los actos prosiguieron exaltando a la mujer. No falto aquí la imagen de la Madre candelaria, nuestra beata,   ejemplo de las virtudes de las mujeres  del Orituco. El homenaje fue extensivo a las mujeres que han estado presentes con el correr de los años en esta institución, irradiando amor y solidaridad por el prójimo, tal como lo hizo nuestra beata Madre Candelaria de San José. Mujeres  emigrantes y descendientes que dejaron como ejemplo para las nuevas generaciones desde el comité de damas del club, huellas de trabajo creador y solidaridad. La Sra. Carmen Sita Perestelo de Piñero, Sra. Tita,  fue integrante de uno de los comités de damas de la casa canaria, cuando fue presidente de la institución el Sr. José Corujo. Correspondió a la Sra. tita representar lo que ha sido la participación de la mujer en la vida institucional de la Casa Canaria.

Durante el desarrollo de las actividades festivas y culturales de este día, se conto con la exposición de hermosas pinturas de la artista gracitana Magdonia Ali, socia de la entidad isleña orituqueña, Hija del Sr Ali de descendencia árabe que fue socio de la casa canaria y fue permanente su presencia en el club. Las actividades prosiguieron con el   cumpleaños feliz a la casa canaria con la presentación de un conocido mariachi de nuestra ciudad….la degustación de un delicioso pastel aniversario, brindis y un almuerzo navideño, pusieron punto final a la inolvidable festividad.    


