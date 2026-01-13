PUBLICIDAD

martes, 13 de enero de 2026

En Altagracia de Orituco: Luis Del Corral nuevo presidente del Concejo Municipal

 Prensa Concejo Municipal.

Por: Román Padrón.

  

En horas de la tarde del pasado día lunes 12 de enero, se cumplió en la ciudad de Altagracia de Orituco, el acto de instalación, elección y juramentación de la nueva junta directiva del ilustre Concejo Municipal del municipio Bolivariano José Tadeo Monagas para el periodo 2026-2027, protocolo que se desarrollo en el salón Atenas de esta ciudad guariqueña.

En el acto estuvo presente el alcalde abogado Pedro Ramón Solórzano Jerez, acompañado por la primera combatiente municipal Dra. Elsy Rodríguez, la presencia de directores del despacho y otras autoridades civiles y militares, de la Dip. AN Merlín Coronil, dirigentes del Partido Socialista de Venezuela, PSUV, de las organizaciones políticas del gran polo patriótico y representantes del poder popular, entre otros.

El quórum para esta sesión especial estuvo integrado por los concejales: Susana Sayegh, Demetrio Flores, Luis Del Corral, José Arias, Julio Silvera, Virginia Lisdeth sierra y Tirso Álvarez.  Cabe destacar también la presencia de  sus respectivos suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber Zambrano, Fernando Saldivia , Katiusca Pérez y Yesiyelena Tavera.

Luego de las palabras de apertura del acto a cargo de la Dra. Susana Sayegh, presidenta del ente legislativo y el nombramiento del Director de debates y Secretario accidental, se voto la proposición del concejal José Arias, jefe de la fracción pesuvista que fue aprobada por la unanimidad de los ediles, resultando electa la nueva junta directiva de la corporación municipal: concejal Luis Del Corral, presidente; Concejal Julio Silvera, vicepresidente y la Profesora Reina Sifontes como Secretaria Municipal.

Luego de las respectivas juramentaciones, hicieron uso del podio de oradores, el nuevo presidente del legislativo local, concejal Luis Del Corral, quien entre otras cosas destaco: “….Estamos celebrando la instalación de una nueva cámara municipal, pero lo hacemos en el marco de la conciencia de que hay una potencia imperial que nos ha agredido, que nos tiene secuestrado a nuestro Presidente constitucional Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente Cilia flores”. Más adelante, el ahora concejal presidente resalto que las reflexiones que hizo en torno a los hechos de la agresión imperialista, tiene el propósito de marcar lo que será la acción de la cámara municipal que desde este día tiene nueva directiva, Trabajando con el poder popular y con los movimientos revolucionarios en la calle, para profundizar la revolución bolivariana.   

 

Por su parte, el alcalde Pedro Ramón Solórzano también hizo uso del podio de oradores, saludando a las diversas autoridades presentes en la sesión especial de este día. Entre otras cosas dijo:….” En estos tiempos difíciles la batalla es de ideas. La revolución se mantiene gracias al alto nivel de conciencia del pueblo venezolano, esto gracias al comandante Hugo Chávez y a nuestro Presidente Nicolás Maduro…..vivimos momentos que nos reclaman mayor unidad. Aquí el tema central que debe ocupar la atención de las fuerzas revolucionarias,  la máxima cohesión entre todos y la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro”….”camaradas, compatriotas, para este año 2026, le auguro a esta cámara municipal un fructífero trabajo por nuestro pueblo y la profundización de la revolución. Les pido nueva junta directiva, concejales y concejalas, militancia revolucionaria, que sigamos en pie de lucha, para que junto a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez,  sigamos nosotros haciendo la revolución irreversible.”

Concejal Luis del Corral juramentado como nuevo presidente del concejo municipal

Nueva junta directiva de la cámara municipal: Luis del Corral, presidente; Julio Silvera, vicepresidente y Reina Sifontes, secretaria municipal

El alcalde Pedro Solórzano durante su intervención

El concejal presidente Luis del Corral durante sus palabras

El concejal Julio Silvera juró como vicepresidente

La Prof. Reina Sifontes juramentada como secretaria municipal

Presídium de la sesión especial

Autoridades e invitados especiales presentes en la sesión

Autoridades policiales y militares hicieron acto de presencia

Aspecto del acto cultural


