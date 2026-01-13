En Altagracia de Orituco: Luis Del Corral nuevo presidente del Concejo Municipal

Prensa Concejo Municipal.
Por: Román Padrón.
En horas de la tarde del pasado día lunes 12 de enero, se cumplió en la
ciudad de Altagracia de Orituco, el acto de instalación, elección y
juramentación de la nueva junta directiva del ilustre Concejo Municipal del
municipio Bolivariano José Tadeo Monagas para el periodo 2026-2027, protocolo
que se desarrollo en el salón Atenas de esta ciudad guariqueña.
En el acto estuvo presente el alcalde abogado Pedro Ramón Solórzano Jerez,
acompañado por la primera combatiente municipal Dra. Elsy Rodríguez, la
presencia de directores del despacho y otras autoridades civiles y militares, de
la Dip. AN Merlín Coronil, dirigentes del Partido Socialista de Venezuela,
PSUV, de las organizaciones políticas del gran polo patriótico y representantes
del poder popular, entre otros.
El quórum para esta sesión especial estuvo integrado por los concejales:
Susana Sayegh, Demetrio Flores, Luis Del Corral, José Arias, Julio Silvera,
Virginia Lisdeth sierra y Tirso Álvarez.
Cabe destacar también la presencia de sus respectivos suplentes: María Aranda,
Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber Zambrano, Fernando Saldivia , Katiusca
Pérez y Yesiyelena Tavera.
Luego de las palabras de apertura del acto a cargo de la Dra. Susana
Sayegh, presidenta del ente legislativo y el nombramiento del Director de
debates y Secretario accidental, se voto la proposición del concejal José
Arias, jefe de la fracción pesuvista que fue aprobada por la unanimidad de los
ediles, resultando electa la nueva junta directiva de la corporación municipal:
concejal Luis Del Corral, presidente; Concejal Julio Silvera, vicepresidente y
la Profesora Reina Sifontes como Secretaria Municipal.
Luego de las respectivas juramentaciones, hicieron uso del podio de
oradores, el nuevo presidente del legislativo local, concejal Luis Del Corral,
quien entre otras cosas destaco: “….Estamos celebrando la instalación de una
nueva cámara municipal, pero lo hacemos en el marco de la conciencia de que hay
una potencia imperial que nos ha agredido, que nos tiene secuestrado a nuestro
Presidente constitucional Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente Cilia
flores”. Más adelante, el ahora concejal presidente resalto que las reflexiones
que hizo en torno a los hechos de la agresión imperialista, tiene el propósito
de marcar lo que será la acción de la cámara municipal que desde este día tiene
nueva directiva, Trabajando con el poder popular y con los movimientos
revolucionarios en la calle, para profundizar la revolución bolivariana.