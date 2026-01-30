En Altagracia de Orituco: Municipalidad ofreció homenaje a los educadores

Por: Román Padrón.
Prensa Concejo Municipal.
Este jueves, el ilustre concejo municipal de José Tadeo Monagas realizo una sesión especial, con la que rindió merecido homenaje a los educadores que celebraron su día nacional el pasado 15 de enero. El acto protocolar se cumplió en el auditorio de la EB “José Ramón Camejo,” contando con el quórum integrado por el concejal presidente Luis del Corral, el vicepresidente Julio Silvera, los también ediles: Susana Sayegh, Demetrio Flores, José Arias, Virginia Lisdeth sierra, Tirso Álvarez y la Secretaria Municipal Prof. Reina Sifontes. También estuvieron presentes en el importante acto los concejales suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber Zambrano, Fernando Saldivia , Katiuska Pérez y Yesiyelena Tavera.
Al dar inicio a la sesión, el concejal presidente Luis del Corral nombro una comisión de concejales para que acompañaran al alcalde Dr. Pedro Ramón Solórzano Jerez al presídium, para de esta manera dar inicio formalmente al merecido reconocimiento hecho este día a los Maestros y Maestras de la Patria por parte de la municipalidad del Orituco. El acto recibió la bendición del presbítero Alfonso Mota, párroco de San Rafael de Orituco, acompañado por el coro parroquial. También mereció el aplauso de los asistentes la presentación de la joven cantante Alaska Bolívar.
En sus palabras de apertura, el concejal Luis del Corral felicito a los docentes del municipio y Venezuela toda por la valiosa y abnegada labor educativa que realizan. Hizo muchas reflexiones sobre la situación que afronta el País por el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, expresando lo imperioso de concientizar en la escuela, la casa y en todo lugar sobre el respeto a la soberanía de la Patria.
Cabe destacar que entre las autoridades y personalidades presentes estuvo la primera combatiente municipal Dra. Elsy Rodríguez de Solórzano, el Profesor Jesús Azocar, Director de Gestión Humana del CDCE Guárico, directores del despacho, autoridades educativas municipales, así como la numerosa presencia de docentes de los diversos niveles y planteles educativos públicos y privados de este municipio guariqueño.
Para ocupar el podio de oradores fue designada la diputada a la AN Y Directora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa Monagas, Lic. Merlyn Coronil, quien entre otras cosas destaco sobre el indispensable rol de los educadores en la formación de valores en los educandos. Dijo la oradora de orden “…más que un acto protocolar esto es para mí un encuentro con mi esencia. Todos los que nos encontramos aquí estamos formados con el polvo de estos caminos del Orituco y de las tizas en nuestras aulas de clases”. Resalto que en cada lugar, espacio y sitio de este municipio hay una huella de un docente. Todos los días el docente hace su aporte para seguir haciendo patria, dijo.
El alcalde Pedro Ramón Solórzano al hacer uso de la palabra, entre otras cosas, felicito a la cámara municipal por el homenaje ofrecido a los docentes este día. Hizo importantes anuncios en materia educativa para el municipio. Ratifico su compromiso con los docentes de continuar trabajando por una educación de calidad como punto central de este renacer del Orituco, esto en estrecha alianza con el gobierno de la presidenta encargada Delsy Rodríguez y el gobierno regional del gobernador Donald Donaire.