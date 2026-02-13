El Orituco celebro a su juventud en los 212 Años de la Batalla de la Victoria

Por: Román Padrón.
Prensa Concejo Municipal.
La juventud del municipio José Tadeo Monagas, fue homenajeada este jueves
12 de febrero por la municipalidad del Orituco con una sesión especial de la
cámara municipal, acto protocolar que fue precedido por un vistoso desfile por
la soberanía de la Patria en el que participaron jóvenes estudiantes de los
diversos institutos educativos de la localidad . El presídium del acto estuvo
integrado por la directiva del concejo municipal: Lic. Luís del Corral,
presidente; Julio silvera, vicepresidente: Prof. Reina Sifontes, Secretaria y
los también concejales: Susana Sayegh, Demetrio Flores, José Arias,
Virginia Lisdeth sierra, Tirso Álvarez y la presencia en el acto de este día de
los ediles suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber
Zambrano, Fernando Saldivia , Katiuska Pérez y Yesiyelena Tavera.
Entre otras personalidades estuvieron presentes
en el acto: la diputada AN Merlyn Coronil, el cronista municipal Dr. Carlos
López Garcés, docentes estudiantes, representantes de los diversos cuerpos de seguridad,
Milicia, poder popular. Jóvenes
representantes de las fuerzas políticas que integran el Gran Polo Patriótico,
entre otros.
Para ocupar el podio de oradores en esta
emotiva sesión, fue designado el actual presidente del Instituto Municipal de
Deporte, Ángel Arias, quien primeramente hizo énfasis en lo que fue La Batalla de La Victoria, librada el 12 de febrero de 1814, hace 212 años, resaltándola como uno
de los hitos más emblemáticos de la Guerra de Independencia de Venezuela,
destacando por el protagonismo de un ejército formado mayoritariamente por
jóvenes revolucionarios sin experiencia militar previa, pero que con sobrada
valentía, sacrificio y heroísmo, derrotaron al mayoritario ejercito realista en
La Victoria. Más adelante el orador expreso: “…los 12 de febrero de cada año
deben ser una gran oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de frente al
presente y las perspectivas del futuro
para la juventud patriota venezolana” .
Por su
parte, el presidente del parlamento local, Lic. Luis del Corral, exalto la
obligatoriedad como deber institucional de la municipalidad de honrar a la juventud en la importante ocasión. Sobre
los sucesos de agresión imperialista y el secuestro del Presidente
Constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores
resalto: “Quiero decirles que ante esa agresión infame hay que tener mucha
conciencia, mucha entereza. Nos obliga a seguir trabajando de forma cohesionada
por nuestro pueblo, defender sus instituciones, unidos en un solo gobierno….”
El concejal presidente informo la difusión de un mensaje a la juventud y concurrencia en general presente en la
sesión de este día, realizada en los
espacios de la plaza Bolívar de la ciudad, por parte del alcalde Pedro Ramón Solórzano
Jerez, quien se encontraba fuera de la ciudad cumpliendo otros compromisos
también inherentes a su investidura..
La primera autoridad local, Dr. Pedro Ramón
Solórzano Jerez, elogio a la juventud en su Día, reflexiono sobre el legado
histórico de los 212 años de la batalla de la Victoria para
la juventud del presente, frente a los retos del futuro. Hizo el importante
anuncio sobre lo que será el nuevo Instituto Municipal de Deporte. Su mensaje
lo culmino diciendo: “Hoy los herederos de Bolívar, de José Félix Rivas y de
todos nuestros héroes de la independencia, estamos rodilla en tierra para
seguir trabajando por la paz y la soberanía de la Patria”.
El programa concluyo con la entrega de
reconocimientos a jóvenes destacado en las diversas ramas del deporte, estudio
y seguridad, entre otros. cabe destacar que para esta sesión especial fue maestro de ceremonia el comunicador social Aníbal Efraín Mejías.