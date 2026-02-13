PUBLICIDAD

viernes, 13 de febrero de 2026

El Orituco celebro a su juventud en los 212 Años de la Batalla de la Victoria

Por: Román Padrón.

Prensa Concejo Municipal.


La juventud del municipio José Tadeo Monagas, fue homenajeada este jueves 12 de febrero por la municipalidad del Orituco con una sesión especial de la cámara municipal, acto protocolar que fue precedido por un vistoso desfile por la soberanía de la Patria en el que participaron jóvenes estudiantes de los diversos institutos educativos de la localidad . El presídium del acto estuvo integrado por la directiva del concejo municipal: Lic. Luís del Corral, presidente; Julio silvera, vicepresidente: Prof. Reina Sifontes, Secretaria y los también concejales: Susana Sayegh, Demetrio Flores, José Arias, Virginia Lisdeth sierra, Tirso Álvarez y la presencia en el acto de este día de los ediles suplentes: María Aranda, Idilia Díaz, Yaruma Mendoza, Enyelber Zambrano, Fernando Saldivia , Katiuska Pérez y Yesiyelena Tavera.

 

Entre otras personalidades estuvieron presentes en el acto: la diputada AN Merlyn Coronil, el cronista municipal Dr. Carlos López Garcés, docentes estudiantes, representantes de los diversos cuerpos de seguridad, Milicia,  poder popular. Jóvenes representantes de las fuerzas políticas que integran el Gran Polo Patriótico, entre otros.

 

Para ocupar el podio de oradores en esta emotiva sesión, fue designado el actual presidente del Instituto Municipal de Deporte, Ángel Arias, quien primeramente hizo énfasis en lo que fue La Batalla de La Victoria, librada el 12 de febrero de 1814, hace 212 años, resaltándola como uno de los hitos más emblemáticos de la Guerra de Independencia de Venezuela, destacando por el protagonismo de un ejército formado mayoritariamente por jóvenes revolucionarios sin experiencia militar previa, pero que con sobrada valentía, sacrificio y heroísmo, derrotaron al mayoritario ejercito realista en La Victoria. Más adelante el orador expreso: “…los 12 de febrero de cada año deben ser una gran oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de frente al presente y las perspectivas del  futuro para la juventud patriota venezolana” .

 

 Por su parte, el presidente del parlamento local, Lic. Luis del Corral, exalto la obligatoriedad como deber institucional de la municipalidad de honrar a  la juventud en la importante ocasión. Sobre los sucesos de agresión imperialista y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores resalto: “Quiero decirles que ante esa agresión infame hay que tener mucha conciencia, mucha entereza. Nos obliga a seguir trabajando de forma cohesionada por nuestro pueblo, defender sus instituciones, unidos en un solo gobierno….” El concejal presidente informo la difusión de un mensaje a la juventud  y concurrencia en general presente en la sesión de este día,  realizada en los espacios de la plaza Bolívar de la ciudad, por parte del alcalde Pedro Ramón Solórzano Jerez, quien se encontraba fuera de la ciudad cumpliendo otros compromisos también inherentes a su investidura..    

 

La primera autoridad local, Dr. Pedro Ramón Solórzano Jerez, elogio a la juventud en su Día, reflexiono sobre el legado histórico de los 212 años de la batalla de la Victoria   para la juventud del presente, frente a los retos del futuro. Hizo el importante anuncio sobre lo que será el nuevo Instituto Municipal de Deporte. Su mensaje lo culmino diciendo: “Hoy los herederos de Bolívar, de José Félix Rivas y de todos nuestros héroes de la independencia, estamos rodilla en tierra para seguir trabajando por la paz y la soberanía de la Patria”.

 

El programa concluyo con la entrega de reconocimientos a jóvenes destacado en las diversas ramas del deporte, estudio y seguridad, entre otros. cabe destacar que para esta sesión especial fue maestro de ceremonia el comunicador social Aníbal Efraín Mejías.


La junta directiva del concejo municipal durante la sesión especial del Día de la juventud

El Lic. Luis del Corral durante sus palabras

Ángel Arias, orador de orden

Presídium de la sesión especial

El orador de orden, Ángel Arias, recibe placa de reconocimiento de la cámara municipal

Un aspecto de la asistencia

El desfile estudiantil llega frente al palacio municipal de gobierno

Otro aspecto de la asistencia


 

