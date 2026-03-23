Mujeres del Orituco fueron homenajeadas por la municipalidad

Por: Román Padrón.
Prensa concejo municipal.
La voz de la mujer revolucionaria se dejo sentir en el salón Atenas de Altagracia de Orituco, en el marco de una sesión especial con la que el gobierno municipal de José Tadeo Monagas, le rindió a las mujeres un significativo homenaje con motivo de haberse celebrado este mes de marzo su día internacional. El Quórum de la sesión tuvo la mayoritaria presencia de féminas gracias al gesto de los ediles Julio Silvera, Demetrio Flores, José Arias y Tirso Alvares, lo que permitió la plenaria integrada por: Lic. Luis del Corral, presidente; concejalas: Virginia Sierra, Susana Sayegh, Yoruma Mendoza, Idilia Díaz, Arninda Ruiz, Yesi Tavera y la secretaria municipal Prof. Reina sifontes. El presídium conto con la presencia del alcalde feminista Dr. Pedro Ramón Solórzano Jerez, quien llego acompañado por su señora esposa, Dra., Elsy Rodríguez, primera combatiente del Orituco.
A este homenaje acudieron destacadas lideresas que están al frente de diversas instituciones de gobierno, de representación popular, instituciones nacionales, regionales y del municipio José Tadeo Monagas. También funcionarias y funcionarios de los cuerpos de seguridad asentados en este municipio guariqueño.
Al dar inicio a la sesión con el saludo solidario y revolucionario a las mujeres presentes, el concejal presidente Luis del Corral resalto el hecho de lo especial del momento, cuando están secuestrados, dijo, el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. El concejal presidente hizo hincapié en el gesto valiente de la primera combatiente Cilia Flores cuando exigió a los invasores la noche del 3 de enero que la llevaran con su esposo, el presidente constitucional Nicolás Maduro. “Eso merece un aplauso y un reconocimiento permanente a la figura de la valentía, la lealtad y al amor, expresados por la compañera Cilia Flores de Maduro. Ejemplo del temple de la mujer revolucionaria, la mujer venezolana”. A ustedes está dedicado el homenaje de hoy, dijo el legislador local.
Para esta sesión fue nombrada oradora de orden, la diputada AN Diva Guzmán León, quien por motivos justificados no pudo ocupar el podio este día, estando muy bien representada por la Dra. Mayela Ramos, quien con mucha emotividad, resalto la celebración por el papel relevante que hoy día tiene la mujer en la sociedad venezolana. Compartió el clamor de diversas agrupaciones de mujeres en Venezuela y a nivel internacional que han intensificado sus exigencias por la liberación de Cilia Flores y Nicolás Maduro, secuestrados por el imperio norteamericano.
El alcalde Dr. Pedro Ramón Solórzano Jerez dio un saludo revolucionario y combativo a las féminas presentes. Destaco entre otras cosas los logros que la mujer venezolana ha alcanzado en revolución. Pidió prepararse para las batallas venideras por lo que exhortó a mayor cohesión en la lucha. Advirtió que la derecha viene con resentimiento y odio, por lo cual hay que fortalecer nuestras convicciones revolucionarias.
En el marco de esta sesión especial, se conoció la promulgación de la orden Dra. Cilia Flores, condecoración con la que la municipalidad reconocerá los meritos de las mujeres luchadoras, mujeres en defensa de la soberanía y meritos en favor del municipio José Tadeo Monagas y la Patria.